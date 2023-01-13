عبد اللهيان: إيران تقف إلى جانب لبنان وتدعمه في كل الظروف

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وقوف إيران إلى جانب لبنان ودعمها له في كل الظروف، ورغبتها بتطوير العلاقات معه وتفعيلها على الصعد كافة.

وبعد مباحثات منفصلة في بيروت اليوم مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، قال عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائماً وأبداً الصديق الصدوق الوفي للجمهورية اللبنانية الشقيقة في السراء والضراء على حد سواء.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه بحث مع المسؤولين اللبنانيين أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية لأن هذا التعاون ينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين والشعبين.

ولفت عبد اللهيان إلى أن فريقاً تقنياً فنياً لبنانياً زار إيران واجتمع مع المعنيين في إطار توفير الفيول والمحروقات التي يحتاج إليها لبنان من أجل توفير الطاقة الكهربائية، مشدداً على أن إيران مستعدة في إطار الدعم الكامل الذي تود أن تقدمه إلى لبنان للالتزام بكل ما يترتب عليها عبر ذلك الاتفاق وإلى إعادة بناء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وتأهيلها وبناء معامل جديدة انطلاقاً من التوافق الذي يمكن التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية.

وجدد وزير الخارجية الإيراني دعم إيران بوضوح للمقاومة اللبنانية والفلسطينية بمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.

وحول العلاقات مع السعودية قال عبد اللهيان: كانت هناك سلسلة من الحوارات الثنائية الإيرانية السعودية خلال الفترات الماضية، وكان هناك اتفاق في وجهات النظر على استمرار الحوار بالشكل الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأكد عبد اللهيان أن إيران لن تبادر في أي حال من الأحوال إلى قطع العلاقات مع أي دولة من دول العالم الإسلامي، وهي ترحب بعودة العلاقات الطبيعية مع السعودية وصولاً إلى افتتاح المكاتب الدولية أو السفارات في الرياض وطهران في إطار الحوار الذي ينبغي أن يستمر.

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