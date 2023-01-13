طقس الغد.. أجواء غائمة وماطرة وهطل ثلجي فوق 1300 متر

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي سطحي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً ماطراً على فترات في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة مصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1300 متر، وخاصة فوق المرتفعات الغربية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وشرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق معتدلة تنشط أحياناً مع هبات سرعتها 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى عال في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 11 /5 المنطقة الجنوبية 13 /6 المرتفعات الجبلية 4 /-1 المنطقة الوسطى 10/3 المنطقة الساحلية 15 /11 المنطقة الشمالية 8 /2 منطقة الجزيرة 12 /0 المنطقة الشرقية 11 /3 منطقة البادية 12 /2

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