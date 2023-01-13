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جنرال ألماني: الأسلحة الغربية لن تمنع سيطرة الجيش الروسي على كامل دونباس

2023-01-13

برلين-سانا

توقع الجنرال الألماني إريك وادان قيام الجيش الروسي بفرض السيطرة قريباً على كامل أراضي إقليم دونباس، مؤكدا أن الأسلحة العسكرية الأمريكية المرسلة لنظام كييف لن توقف ذلك.

وقال وادان الذي عمل كمستشار لشؤون السياسة العسكرية لدى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في حديث لمجلة “ايما” الألمانية: “يتقدم الجيش الروسي بشكل واضح، ومن المحتمل أن يتمكن من السيطرة قريباً على دونباس بالكامل”.

ورأى الجنرال الألماني أن الغرب قد يزود القوات الأوكرانية بناقلات جنود مدرعة ودبابات حديثة، لكن ذلك لن يغير أي شيء من الوضع في ساحات القتال هناك.

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