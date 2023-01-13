باوتيستا وبادوسا إلى نصف نهائي أديلايد 2

كانبرا-سانا

بلغ الإسباني روبرتو باوتيستا ومواطنته باولا بادوسا نصف نهائي النسخة الثانية من بطولة أديلايد للتنس.

ونجح باوتيستا في حسم نتيجة اللقاء لصالحه وتغلب على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت ساعة و24 دقيقة، فيما احتاجت باولا بادوسا إلى ساعتين و35 دقيقة لحسم نتيجة اللقاء لصالحها وتغلبت على البرازيلية بيتاريس مايا بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 7-6 و7-5.

وسيواجه باوتيستا في الدور المقبل الفائز من مباراة اليوناني تاناسي كوكيناكيس والصربي ميومير كيكمانوفيتش، بينما ستواجه بادوسا الروسية داريا كاساتكينا التي فازت بدورها على التشيكية بيترا كفيتوفا.

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