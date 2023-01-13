عبداللهيان: الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة

طهران-سانا

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس أمام مبني وزارة الخارجية الأفغانية، مؤكداً أن الإرهاب هو العدو المشترك لدول المنطقة.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني أمير خان متقي اليوم: “إن ما حدث بالأمس في كابول وما حدث منذ فترة في مرقد شاهجراغ بمدينة شيراز جنوب غرب البلاد لهما جذر واحد ولمكافحته يجب أن تكون لدينا سياسة واحدة ونتعاون بكل قوتنا لمحاربة الإرهابيين”، معرباً عن تعاطفه مع عوائل ضحايا هذا الهجوم الإرهابي.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأفغاني عن تقديره لدعم طهران الدائم لبلاده، مؤكداً على أهمية التعاون مع الدول الصديقة للتصدي للإرهاب الذي يطال المنطقة.

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