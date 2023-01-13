بيت السينما يعرض فيلم (حوريات اينيشيرين) في سينما الكندي

دمشق-سانا

امتلأت صالة سينما الكندي مساء اليوم بالجمهور في عرض فيلم (حوريات اينيشيرين) من تأليف وإخراج مارتن ماكدونا وبطولة كولين فاريل وبرندان غليسون وكيري كوندون وباري كيوغان.

ويتناول الفيلم فترة نهاية الحرب الأهلية الأيرلندية في عام 1923 في جزيرة اينيشيرين الأيرلندية الخيالية، ليسرد قصة صداقة تجمع الموسيقي الشعبي (كولم) مع المزارع الطيب بادريك والقرار الغريب الذي يتخذه بإنهاء هذه الصداقة على الرغم من أن صديقه لطيف ومحبوب من قبل سكان الجزيرة إلا أنه يبدو مملاً للغاية بالنسبة له.

الفيلم المنتمي لنمط الكوميديا السوداء يغوص في شخصياته ليرصد تحولاتها المتصاعدة على إثر قرار (كولم) بالابتعاد عن صديقه الذي يدخل بحالة حزن شديد لا تلبث أن توصله ليكون شخصاً آخر في نهاية الفيلم.

وعن اختيار الفيلم قال المخرج فراس محمد أحد المشرفين على مشروع بيت السينما في تصريح لسانا: أردنا تقديم هذا الفيلم لقيمته الفنية التي تكمن في النص وقدرته على دراسة الشخصيات التي يتناولها وأثر البيئة عليها بطريقة محكمة مع اعتماده على الجانب الكوميدي الذي سهل تفاعل المشاهدين معه رغم تحوله إلى التراجيديا والكآبة في النهاية.

ونال الفيلم مؤخراً جائزة جولدن غلوب عن فئات أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي وأفضل سيناريو وأفضل ممثل لـ كولين فاريل بعد أن حصد جوائز مهمة عدة منها جائزة مهرجان فينيسيا العام الماضي عن فئة أفضل سيناريو.

ومشروع بيت السينما تقيمه المؤسسة العامة للسينما بإشراف المخرجين فراس محمد ورامي نضال بشكل نصف شهري ودوري في سينما كندي دمشق.

محمد سمير طحان

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