مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: العقوبات أحادية الجانب تعرقل تنمية الدول

نيويورك-سانا

أكدت الصين أن العقوبات أحادية الجانب وخاصة التي تفرضها الولايات المتحدة تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.

وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي وفقاً لوكالة تاس: “إنه لتعزيز سيادة القانون في الساحة الدولية علينا أن نرفض بشكل حازم العقوبات أحادية الجانب، لأنه لا يجوز لأي دولة أن تقدم قوانينها الداخلية فوق القانون الدولي”.

وأوضح مندوب الصين أن “بعض الدول تفرض عقوبات من جانب واحد دون أساس وخارج إطار القانون الدولي، ما يعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول ويشكل مشاكل إنسانية هائلة في انتهاك لمبادئ المنافسة النزيهة واقتصاد السوق”.

وأكد تشانغ أن بعض الدول وخصوصاً الولايات المتحدة تضيق الخناق على المؤسسات التكنولوجية للدول الأخرى وتقوض سلاسل التوريدات بشكل مفتعل، مشيراً إلى أن النظام المبني على القواعد التي تروج لها الدول الغربية دفع بالعالم نحو الفوضى وأثار مشاكل عديدة في العالم.

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