نيبينزيا: أمريكا والغرب سبب الأزمة الأوكرانية

نيويورك-سانا

أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن جذور أزمة أوكرانيا تعود لرغبة الولايات المتحدة في تنصيب نفسها شرطياً للعالم.

ونقل موقع قناة ار تي عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: “إن جذور الوضع الحالي في أوكرانيا ترجع إلى رغبة الولايات المتحدة التي لا يمكن وقفها في لعب دور الشرطي العالمي وهو الدور الذي أسندته لنفسها”.

وأضاف نيبينزيا: “كما تكمن الجذور الحقيقية لهذه الأزمة في غطرسة الغرب وعدم رغبته المطلقة في مراعاة مصالح الآخرين حتى عندما يتعلق الأمر بأشياء مهمة مثل أمن الدولة”.

وكان أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف صرح في وقت سابق اليوم بأن ميزانية الولايات المتحدة للعام الجاري تؤكد على أن الحروب الجديدة أولوية أمريكية على حساب رفاهية مواطنيها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency