التربية تعمم إجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية

دمشق-سانا

طلبت الوزارة من مديرياتها بالمحافظات اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعاهد ورياض الأطفال، وذلك حرصاً على رفع المستوى الصحي في المدارس والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.

وأكدت الإجراءات التي عممتها الوزارة على مديرياتها وتلقت سانا نسخة منها اليوم على ضرورة توصيل شبكات مياه الشرب إلى المدارس كافة مع تنظيف وتعقيم خزانات المياه بالكلور مرة واحدة شهرياً، إضافة إلى تفقد صلاحية دورات المياه بالمدارس وصيانتها وتأمين سلامة الصرف الصحي في المدارس بشكل دائم.

كما شددت على أهمية التقيد بالمعايير الخاصة بالمقاصف المدرسية والتأكيد على إجراء الفحص الدوري للعاملين عبر دائرة الصحة المدرسية، إضافة إلى منع الباعة الجوالين من التواجد قرب المعاهد والمدارس والروضات التابعة لوزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية.

ولفتت الوزارة إلى ضرورة الترصد والإخبار عن الحالات المرضية مثل (حالات الإسهال الحادة والشلل الرخو الحاد والتهاب الكبد الإنتاني والحصبة واللايشمانيا والكورونا والإنتانات التنفسية الحادة) وغيرها من الأمراض السارية عند التلاميذ والطلاب والجهاز التعليمي والإداري، مركزة على أهمية القيام بالتوعية الصحية من قبل العاملين في دائرة الصحة المدرسية ومستوصفاتها بالشكل المناسب والتأكيد على الأساليب العامة للوقاية من انتشار العدوى وضبطها في المدارس ولا سيما الحرص على النظافة الشخصية والعامة، وأكدت الوزارة على الالتزام بالإجراءات الضرورية لمنع انتشار العدوى بالنسبة لبعض الأمراض المعدية (الحصبة وجدري الماء والنكاف والحصبة الألمانية والسعال الديكي والتهاب الكبد الإنتاني والتهاب السحايا والكورونا والأنفلونزا وقمل الرأس والجرب) من قبل دوائر الصحة المدرسية.

رحاب علي

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