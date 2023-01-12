استشهاد فلسطيني ثانٍ متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني ثانٍ مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مدير مستشفى الرازي في جنين الدكتور فواز حماد قوله: إن الشاب عبد الهادي فخري نزال 19 عاماً من بلدة قباطية استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال.

وكان الشهيد نزال أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في وقت سابق اليوم ووصفت إصابته بالحرجة، فيما استشهد خلال الاقتحام الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل 25 عاماً إثر إصابته بالرصاص في رأسه، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة.

والشهيد نزال هو الخامس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى تسعة بينهم ثلاثة أطفال.

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