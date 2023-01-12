محمد صلاح أول عربي يترشح لجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات

نيون-سانا

بات الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنكليزي أول لاعب عربي يتم ترشيحه للقائمة الأولية لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم والتي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكرت شبكة أوبتا للإحصاء أن صلاح ترشح لنيل الجائزة كأفضل لاعب في العالم بأعوام 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 على التوالي فيما لم يستطع أي لاعب عربي آخر الوصول إلى هذا المستوى المرموق في عالم كرة القدم.

ويقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة ذا بيست أو الأفضل بشكل سنوي لأفضل اللاعبين والمدربين في كرة القدم.

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