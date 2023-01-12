كنعاني: الكيان الصهيوني سجل رقماً قياسياً في الجرائم بحق الفلسطينيين العام الماضي

طهران-سانا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: “إن كيان الفصل الصهيوني سجل رقماً قياسياً غير مسبوق في الجرائم بحق الفلسطينيين خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 224 شهيداً”.

وأضاف كنعاني في سلسلة تغريدات على موقع تويتر: إنه لا أمل بالمدعين الزائفين لحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا الذين كانوا شركاء في الجرائم الصهيونية، لافتاً إلى أن مساعدة أحرار العالم للشعب الفلسطيني المظلوم هي مسؤولية إنسانية، بالإضافة إلى أنها مساهمة دولية في السلام والأمن.

وحذر كنعاني من احتمالية تصعيد الإرهاب الذي ينتهجه هذا الكيان بحق الفلسطينيين.

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