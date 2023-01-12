اكتشاف أبعد مجموعة نجوم في مجرة درب التبانة

واشنطن-سانا

اكتشف علماء فلك أبعد مجموعة من النجوم عن الأرض يتم رصدها حتى الآن داخل حدود مجرة درب التبانة، وذلك في الهالة النجمية على حدودها الخارجية.

ونقلت رويترز عن الباحثين الذين رصدوا النجوم على جبل مونا كيا في هاواي قولهم: إن هذه النجوم البالغ عددها 208 يسكن أبعدها على مسافة 1.08 مليون سنة ضوئية من الأرض في مناطق الهالة الخارجية، وهي عبارة عن سحابة كروية من النجوم تهيمن عليها المادة الغامضة غير المرئية التي يسميها العلماء المادة المظلمة والتي لم يتم التعرف على وجودها إلا من خلال تأثير جاذبيتها.

ولفت الباحثون إلى أن هذه النجوم تنتمي لفئة النجوم المسماة (آر آر لاراي) ذات الكتلة المنخفضة نسبياً والتي تتسم بقلة العناصر الأثقل وزناً من الهيدروجين والهيليوم، وتبلغ كتلة أبعدها حوالي 70 بالمئة من كتلة الشمس.

وبين الباحث في الفلك بجامعة كاليفورنيا يوتينغ فينغ أن التفسير لأصل هذه النجوم البعيدة هو أنها على الأرجح ولدت في هالات المجرات القزمية والعناقيد النجمية التي اجتذبتها أو بتعبير أكثر وضوحا ابتلعتها درب التبانة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency