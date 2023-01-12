مرهج: ضرورة توحيد القوى ومواصلة النضال لفك الحصار الجائر عن سورية

بيروت-سانا

ندد الوزير اللبناني الأسبق بشارة مرهج بالإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكداً ضرورة التضامن وتوحيد القوى ومواصلة النضال لفك هذا الحصار الجائر والدفاع عن سورية في مواجهة الإمبريالية والصهيونية.

وقال مرهج في كلمة له في سياق الحملة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية: “إن من حق الشعب السوري أن ينعم بالأمن والاستقرار والسلام” مشيراً إلى أهمية سورية ومكانتها بالنسبة للعالم العربي وقارات العالم الثلاث.

وأضاف مرهج أنه لا يمكن لأحد أن يتخطى سورية أو يعمل على تهميشها نظراً لما تمتلكه من إمكانات مادية وطاقات معنوية مستمدة من تراثها العريق، مشدداً على ضرورة صياغة موقف عربي موحد لاسترجاع موارد وثروات سورية التي ينهبها الاحتلال الأمريكي وعملاؤه في المنطقة.

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