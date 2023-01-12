استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم، وأصيب آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق وابل من الرصاص، كما حاصرت منزلاً ما أدى لاستشهاد شاب، وإصابة آخر واعتقال ثالث.

وبينت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل 25عاماً استشهد جراء إصابته بالرصاص في رأسه، فيما أصيب شاب آخر إصابة حرجة في منطقة الصدر.

والشهيد هو الثاني اليوم بعد أن استشهد صباحاً سمير أصلان 41عاماً، جراء إصابته برصاصة اخترقت صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، ما أدى لإضراب شامل في المخيم تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء برصاص الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى أربعة بعد استشهاد الشابين سند سمامرة 19 عاماً جنوب الخليل وأحمد أبو جنيد 21 عاماً من مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس أمس، ما يرفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى ثمانية، بينهم ثلاثة أطفال.

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