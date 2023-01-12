بوليانسكي: جلسة لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا الأسبوع المقبل

موسكو-سانا

أعلن دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة حول أوكرانيا، وذلك بمبادرة من روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوليانسكي قوله على قناته في تيلغرام اليوم: إن مجلس الأمن سيعقد جلسة في الـ 17 من كانون الثاني الحالي حول أوكرانيا، بطلب من روسيا.

وأضاف بوليانسكي: إنه لن يفصح عما سيدور في جلسة مجلس الأمن، ليبقى خصوم روسيا في حالة غموض في الوقت الحالي حول ما سيحصل.

وذكر بوليانسكي أن روسيا ستعقد يوم الـ 20 من كانون الثاني جلسة غير رسمية لمجلس الأمن الدولي حول قصف أراضي دونباس في كانون الأول الماضي، وسيتم خلالها تقديم وقائع وتقارير مثيرة فعلاً.

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