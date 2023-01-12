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ضبط سيارة شاحنة معبأة بنحو 70 طناً من الدقيق التمويني في حمص

2023-01-12

حمص-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص سيارة شاحنة (قاطرة ومقطورة) معبأة بنحو 70 طناً من مادة الدقيق التمويني.

وأوضح رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه بناء على معلومات وردت إلى المديرية وبالتنسيق المباشر مع إحدى الجهات المختصة، تمت مراقبة وضبط سيارة شاحنة (قاطرة ومقطورة) كانت معبأة بنحو 70 طناً من مادة الدقيق التمويني من أحد مستودعات قرية الحازمية، ومتجهة إلى محافظة دير الزور.

ولفت إلى أن هذا الدقيق تمت سرقته من مصادر مختلفة وتجميعه في المستودع للإتجار به لغير الغاية المخصص لها.

صبا خيربك

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