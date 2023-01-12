علماء جامعة تومسك الروسية يقترحون طريقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد كيميائية مفيدة

موسكو-سانا

توصل علماء جامعة تومسك الروسية للعلوم التكنولوجية إلى طريقة لمعالجة غاز ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى مواد كيميائية مفيدة.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن المكتب الإعلامي للجامعة أعلن أن العلماء اقترحوا طريقة لمعالجة غاز ثاني أكسيد الكربون باستخدام محفزات من كربيدات المعادن، ومن ثم تحويله إلى مواد كيميائية مفيدة.

ونقلت القناة عن البروفيسور أليكسي بيسترياكوف من كلية بحوث التقنيات الكيميائية والطبية الحيوية في الجامعة قوله: إن المحفز يتكون من جزئين هما الجزء الحامل من مركبات كربيد المعادن الذي هو بحد ذاته مادة محايدة، والجزء النشط الذي يعجل التفاعل، حيث استخدمنا فيه النيكل والكوبالت كمواد فعالة.

وحول آلية عمل هذه المحفزات أوضح بيسترياكوف أن خليطاً يحتوي على ثاني أكسيد الكربون يمر عبر طبقة المحفز في المفاعل وعند درجة حرارة وضغط معينين يتحول ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات كيميائية مفيدة، لافتاً إلى أن التقنيات المماثلة القائمة على امتزاز أو امتصاص ثاني أكسيد الكربون لا تضمن تحويله إلى مركبات مفيدة.

وأشار بيسترياكوف إلى أنه يمكن بمساعدة هذه المحفزات الحصول على ثاني أكسيد الكربون من غازات العادم الناتجة عن قطاع الصناعات ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ثم تحويله إلى مواد ذات قيمة تجارية مثل البيكربونات والميثانول وغيرها.

ويخطط علماء الجامعة في المستقبل إلى مواصلة العمل من أجل الحصول على مؤشرات مثالية للتركيب الكيميائي للمحفزات، ما سيؤدي إلى زيادة مدة خدمتها وتخفيض درجة الحرارة الضرورية لمعالجة ثاني أكسيد الكربون والمنتجات المستهدفة، كما سيعملون على تحسين ظروف العملية التكنولوجية بما فيها الضغط ودرجة الحرارة وسرعة الإنتاج وغيرها.

يشار إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون ينسب إلى الغازات الدفيئة، وزيادة تركيزه تضر بالبيئة وتسرع ظاهرة الاحتباس الحراري، لذلك يبحث العلماء في مختلف دول العالم عن طرق لتخفيض انبعاثات هذا الغاز في القطاع الصناعي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency