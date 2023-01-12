الخامنئي: مخططات أعداء إيران مصيرها الفشل

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن مخططات أعداء البلاد مصيرها الفشل، مشيراً إلى أن محاولاتهم نشر الفوضى خلال الأحداث الأخيرة استندت إلى حسابات خاطئة.

وقال الخامنئي في كلمة له اليوم: إن “خطة العدو الشاملة تجاه الأحداث الأخيرة في البلاد فشلت لأن حساباته كانت خاطئة، وكانت إرادة الجمهورية الإسلامية أقوى”.

وأشار الخامنئي إلى أن العنصر الاقتصادي كان أحد العناصر التي استغلها أعداء إيران لتعطيل البلاد، لافتاً أيضاً إلى اتباعهم سياسة التهديدات الأمنية وتسلل فرق التجسس ونشر سياسة التخويف من إيران ضمن الأساليب الدعائية إلى جانب الاستعانة ببعض العناصر الداخلية لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال الخامنئي: إن “الأعداء لم يتركوا شيئاً إلا واستخدموه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى 40 عاماً، لكنهم فشلوا حتى الآن وسيفشلون في المستقبل لأن حساباتهم كانت خاطئة”.

في سياق متصل أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إرادة الشعب الإيراني الصلبة أفشلت سياسة العدو في ممارسة الضغوط على بلاده، مشدداً على أن إيران لن تستسلم في حرب الإرادات.

وقال رئيسي في كلمة له اليوم خلال افتتاح مشاريع مائية وكهربائية في محافظة يزد وسط البلاد: “لن نتوقف عن مواصلة مسار التقدم في البلاد”، مضيفاً: إن “تدشين 16 مشروعاً مائياً وكهربائياً في ظل العقوبات المفروضة علينا يجسد إرادتنا الصلبة في عدم إيقاف مسار التقدم وضمان الرفاهية لأبناء الشعب الإيراني”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency