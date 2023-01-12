التجارة الداخلية وحماية المستهلك: التسجيل على دورة المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي المباشر(سكر و رز وزيت نباتي وبرغل ومتة) عبر الرسائل اعتباراً من 13 الشهر الجاري، ويتم تفعيل الدورة بتاريخ 15 الجاري.

الخميس / 12 / 01 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الرئيس الكوبي يجدد دعم بلاده الثابت لسورية ورفض العقوبات الأمريكية ضدها
2023-01-12
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفياً حل الأزمة في سورية
2023-01-11
المعصراوي: ندعم سورية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية
2023-01-10
نيبينزيا:العقوبات الغربية ضد سورية وراء تدهور الوضع الإنساني فيها
2023-01-09
عبد اللهيان وسوسان يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها
2023-01-09
مجموعة السلام العربي تجدد دعوتها لإنهاء الحصار على سورية
2023-01-09
كنعاني: العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية وعميقة
2023-01-09
محليات
محافظة دمشق: إغلاق نفق الفيحاء غداً والمسرب المتجه إلى الربوة من نفق الأمويين يومي الجمعة والسبت
2023-01-12
غداً.. بدء التسجيل لدورة جديدة لبيع المواد المدعومة والتدخل الإيجابي عبر البطاقة الإلكترونية
2023-01-12
بمشاركة مجموعة من الشباب ورشة تشاورية لاعتماد النموذج الأولي لنظام معلومات سوق العمل
2023-01-12
حملة تشجير في مدينة مورك بريف حماة الشمالي
2023-01-12
تنظيم ضبوط تموينية بحق أصحاب مخابز خاصة بريف درعا
2023-01-12
تمديد مواعيد تسجيل طلاب المعاهد التقانية حتى 26 الجاري
2023-01-12
الحرارة إلى انخفاض وضباب في المناطق الداخلية وصقيع على المرتفعات الجبلية
2023-01-12
رياضة
ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويصعد لنهائي كأس السوبر الإسباني
2023-01-12
باريس سان جيرمان يفوز على إنجيه بثنائية في الدوري الفرنسي
2023-01-12
تشيلسي يضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة
2023-01-11
ليفربول يعلن تمديد تعاقده مع مورتون بعقد طويل الأمد
2023-01-11
بيروت اللبناني يفوز على أهلي حلب في بطولة غرب أسيا لكرة السلة
2023-01-11
محمود الشغري… نتائج ملفتة في بناء الأجسام وطموح متجدد بالعالمية
2023-01-11
افتتاح مقر جديد لنادي الشعلة وتكريم خبراته الرياضية
2023-01-11
اقتصاد
تعرف على تفاصيل منح قرض 420 ألف ليرة للعاملين في الدولة
2023-01-12
منتدى دافوس.. أزمات الطاقة والغذاء والمعيشة تشكل تهديداً عالمياً
2023-01-12
هيئة الاستثمار بالسويداء: وتيرة تنفيذ متصاعدة للمشاريع الاستثمارية المشملة
2023-01-12
ارتفاع أسعار الذهب
2023-01-12
السورية للتجارة بالسويداء تستجر 7 أطنان من الحمضيات والخضار من طرطوس
2023-01-12
نحو 1.6 مليار ليرة لتحديث العملية الإنتاجية في معمل سكر حمص
2023-01-12
مزارعو التبغ بدرعا يسوقون إنتاجهم لمركز دير علي
2023-01-12
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2022-2023
المهندس عرنوس خلال تفقده واقع العمل في مطار دمشق الدولي: الإسراع بتأهيل وتطوير مشاريع البنى التحتية للمطار
المقداد يبحث مع ناجي تطورات الساحة الفلسطينية وأهمية تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية
الحرارة إلى انخفاض وضباب في المناطق الداخلية وصقيع على المرتفعات الجبلية
بوتين ورئيسي يبحثان هاتفياً حل الأزمة في سورية
الشؤون الاجتماعية والعمل تبحث تعزيز التعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سورية
ميليشيا (قسد) تغلق طريق جسر غويران بمدينة الحسكة بكتل إسمنتية وتعيق حركة الأهالي
الموافقة على الاستمرار باستجرار مادة البطاطا من الفلاحين والسماح للبرادات بالعودة من دول الجوار مملوءة بالمحروقات
شويغو: روسيا ستواصل تطوير الدرع النووي لضمان سيادتها وسلامة أراضيها
التجارة الداخلية وحماية المستهلك: التسجيل على دورة المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي المباشر(سكر و رز وزيت نباتي وبرغل ومتة) عبر الرسائل اعتباراً من 13 الشهر الجاري، ويتم تفعيل الدورة بتاريخ 15 الجاري.
2023-01-12
2023-01-12
sami
سابق
بيسكوف: الوضع حول محطة زابوروجيه النووية مثير للقلق
التالي
الخامنئي: مخططات أعداء إيران مصيرها الفشل
انظر ايضاً
السيد الرئيس بشار الأسد يستقبل ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له.
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved