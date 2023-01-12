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التجارة الداخلية وحماية المستهلك: التسجيل على دورة المواد المدعومة ومواد التدخل الإيجابي المباشر(سكر و رز وزيت نباتي وبرغل ومتة) عبر الرسائل اعتباراً من 13 الشهر الجاري، ويتم تفعيل الدورة بتاريخ 15 الجاري.

2023-01-12

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