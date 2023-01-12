الرئيس الكوبي يجدد دعم بلاده الثابت لسورية ورفض العقوبات الأمريكية ضدها

هافانا-سانا

شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على ثبات موقف كوبا الداعم لسورية، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب، وضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد السلام في منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين.

وخلال تسلمه أوراق اعتماد الدكتور غسان عبيد سفيراً لسورية لدى كوبا بحضور وزير الخارجية برونو رودريغيز أعرب دياز كانيل عن رفضه المطلق للتدابير والقيود والعقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العدو المشترك على الشعب السوري، والتي تهدف إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار التي يصبو الشعب والحكومة السورية لتحقيقها، وتعيق عملية التنمية الاقتصادية.

وأشاد الرئيس الكوبي بالبطولات التي حققتها سورية شعباً وجيشاً وحكومة في التصدي للإرهاب الممنهج والمدعوم من الغرب، وعبر عن تقديره للمواقف المشرفة لسورية في المحافل والمنظمات الدولية، والدعم المستمر الذي تتلقاه كوبا من سورية.

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