دونيتسك: القوات الروسية تتقدم في منطقة أرتيوموفسك

دونيتسك-سانا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الروسية تحرز تقدماً مهماً في منطقة أرتيوموفسك.

وقال إيغور كيماكوفسكي مستشار القائم بأعمال حاكم الجمهورية في قناته على موقع تلغرام اليوم: “إن المدفعية تقصف قوات العدو، وفي بعض المناطق لم يعد بإمكانهم الخروج من الخنادق، وهو ما يتجلى الآن في اتجاه دونيتسك، حيث انخفض عدد الهجمات على المدينة ما يشير إلى أن قواتنا بدأت في العمل بكفاءة أكبر، فهناك بعض التقدم في اتجاه أفدييفكا، وتقدم مهم باتجاه أرتيوموفسك”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم أمس أن الوحدات المحمولة جواً أغلقت مداخل مدينة سوليدار من الشمال والجنوب، وأن مفارز هجومية تقاتل داخل المدينة.

وتعود أهمية الوضع في منطقة أرتيوموفسك لكونه سيسمح لروسيا بوضع قواتها المدفعية في مواقع جديدة، وزيادة الضغط على خطوط الإمداد الأوكرانية المؤدية إلى مدينة أرتيوموفسك، وبالتالي اختراق الجبهة الممتدة على خط أرتيوموفسك-سيفيرسك، حيث تقع المدينة على عدد من الطرق الرئيسية في المنطقة يسمح السيطرة عليها بالتحرك نحو المدن الكبيرة، التي ما زالت تسيطر عليها كييف في دونباس مثل سلافيانسك وكراماتورسك.

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