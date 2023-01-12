تنظيم 32 ضبطاً تموينياً وتغريم المخالفين بأكثر من ستة ملايين ليرة سورية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية خلال جولاتها الرقابية على الأسواق والفعاليات التجارية اليوم 32 ضبطاً تموينياً، بلغت قيمة الغرامات الإجمالية لها 6 ملايين وثمانمئة واثنين وثمانين ألفاً وخمساً وخمسين ليرة سورية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية باللاذقية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن الضبوط توزعت بين تنظيم ضبط بالتصرف بكمية 8 طن اسمنت بطريقة غير مشروعة، وتم تغريم المخالف بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و255 ألفاً و680 ليرة، كما تم تنظيم ضبط تمويني بحق المتعهد لقيامه بالإتجار بكمية 8 طن اسمنت أسود مسلم من قبل الدولة بطريقة غير مشروعة.

وأضاف زاهر: إنه تم تنظيم ضبط تمويني بمخالفة الإتجار بمادة البنزين بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى تنظيم ضبط تمويني بتهمة تهريب الدقيق التمويني.

وفي ذات السياق أشار زاهر إلى أنه تم ضبط مخالفة بيع خبز تمويني خارج جهاز قارئ البطاقة الذكية، وتم تغريم المخالف بمبلغ 425000 ليرة، وتنظيم عدد من الضبوط بمخالفة عدم إعلان عن أجور بدل الخدمات في المطاعم والوجبات السعرية ومحال الأغذية.

كما تم سحب ثماني عينات لمواد غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ديمة حشمة

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