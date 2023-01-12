تشيلسي يضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة

لندن-سانا

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع النجم البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم ضم اللاعب صاحب الـ 23 عاماً على سبيل الإعارة، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إنكليزية أن تشيلسي دفع 11 مليون يورو قيمة إعارة فيليكس من أتلتيكو مدريد، كما سيدفع قيمة رواتبه بالكامل والبالغة 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً بعد أن وقع موسما أخر مع ناديه حتى عام 2027.

وخاض النجم البرتغالي مع أتلتيكو مدريد 131 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 34 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency