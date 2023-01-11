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140 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة

أرشيف

2023-01-11

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 140 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات 4 هجمات للطيران التجسسي على حيس و40 خرقاً بقصف مدفعي و83 خرقاً بالأعيرة النارية”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي تم توقيعه عام 2018.

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