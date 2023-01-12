الأغنية التراثية السورية في محاضرة بثقافي العدوي

دمشق-سانا

الأغنية التراثية السورية وتعريفها والفرق بينها وبين الشعبية وخصوصيتها لدى المحافظات كانت عنوان المحاضرة التي قدمتها الباحثة جمانة الصالح بمشاركة الفنانين طلال فهد بلان وعلي خليل والفرقة الموسيقية التي قدمت مجموعة من الأغاني التراثية على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في العدوي.

وعرفت الصالح الأغنية الشعبية التراثية على أنها الفلكلور الذي يعبر من خلاله الناس عن أفراحهم وأحزانهم وعاداتهم وتقاليدهم والقيم الحميدة التي توارثتها الأجيال.

وعن الفرق بين الأغنية التراثية السورية والأغنية الشعبية الدارجة أشارت الصالح إلى أن كثيراً من الأغاني الشعبية لم تلتزم بالقيم الاجتماعية، فيما حملت الأغاني التراثية معاني وقضايا مجتمعية بألحان بسيطة وسهلة.

وخلال الندوة قدم كل من الفنانين بلان وخليل والفرقة الموسيقية توليفة من تراث المحافظات، حيث قدم نجل الراحل فهد بلان أغاني من تراث جبل العرب، أما المطرب خليل قدم تنويعة من القدود الحلبية وفلكلور المناطق الساحلية والوسطى والشرقية وأغاني من الفلكلور الدمشقي التي عاشت في أذهان السوريين حتى وقتنا الراهن.

هادي عمران

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