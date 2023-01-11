(حوارية الصمت) عمل مسرحي يغوص في الذات الإنسانية

السويداء-سانا

ضمن احتفالية يوم المسرح العربي انطلقت عروض مسرحية “حوارية الصمت”، سينوغرافيا نص وإخراج الدكتور أدهم الهجري وذلك على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء.

المسرحية التي قدمها المسرح القومي مستوحاة من نص “المتراس” للكاتب الفرنسي “جان تارديو”.

وأوضح المخرج الهجري في تصريح لـ سانا الثقافية أن العرض يحاول التعبير عن حقيقة وذات الإنسان مع إبراز لغة التعبير الجسدي والغريزي التي لا تخطيء.

بدوره لفت رئيس دائرة المسرح القومي بالسويداء المخرج رفعت الهادي إلى أن العرض رغم مدته الزمنية القصيرة قدم تجربة ذات قيمة إبداعية عالية المستوى تأخذ أبعاداً متعددة ومتنوعة، ويضع المشاهد أمام احتمالات فكرية عميقة مفتوحة.

ورأى الكاتب والمخرج المسرحي زياد كرباج أن العمل يبحث في الدراما، ويدخل في مفهوم التجريب بالمعنى الإبداعي لتحقيق جمالية الهدف سواء على صعيد الدراما أو على صعيد ما يريده الممثل كإنسان على خشبة المسرح وهو ما أضفى جمالية على العرض.

شارك في تمثيل المسرحية كل من سامر عزام ولجين الهادي، إضافة إلى جوهر شلغين ورامي القاسم وسيراج بريك.

يذكر أن المسرحية تعرض يومياً عند الخامسة مساء حتى يوم الأحد القادم.

غسان خيو

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