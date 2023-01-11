الأمن العراقي يعتقل ثلاثة إرهابيين في بغداد وكركوك

بغداد-سانا

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اليوم اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم (داعش) وتدمير عدة أوكار في بغداد وكركوك.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الجهاز قوله في بيان: إن “وحدات تابعة للجهاز تمكنت من خلال تنفيذ عمليتين نوعيتين في الطارمية شمال بغداد ووادي الشاي بكركوك من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، وضبط ما بحوزتهم من أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وتدمير عدة أوكار لتنظيم (داعش)الإرهابي”.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض منذ عدة أيام على إرهابيين اثنين في محافظة نينوى شمال البلاد.

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