الأمن الإيراني يقبض على أحد أبرز جواسيس الاستخبارات البريطانية

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم القبض على أحد أبرز العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات البريطاني.

وقالت الوزارة في بيان: إن “الجاسوس المدعو علي رضا اكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد، وأقدم لمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها إلى جهاز التجسس التابع للعدو”، مشيرة إلى أنه نظراً لأهمية منصبه والإمكانية المتاحة له بات أكبري جاسوساً رئيساً لخدمة جهاز الاستخبارات البريطاني.

وفي السياق ذاته أعلن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية الإيرانية اليوم البت في حكم الإعدام الصادر ضد أكبري بعد إدانته في جرائم الإفساد في الأرض وتحركات واسعة ضد الأمن الوطني والخارجي عبر تسريبه معلومات إلى الخارج.

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أعلنت في السادس عشر من تشرين الثاني الماضي القبض على جاسوس يعمل لصالح الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency