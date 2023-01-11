شويغو يعين غيراسيموف قائداً للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة لحماية دونباس

موسكو-سانا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم تعيينات جديدة على قيادة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “تم تعيين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف قائداً للمجموعة المشتركة للقوات في منطقة العمليات الخاصة”.

وأضاف البيان: إن “النواب هم القائد العام للقوات الجوية ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد ألكسي كيم.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من جرائم النظام الأوكراني والكتائب النازية التابعة له.

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