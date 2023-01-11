محافظة ريف دمشق تشكل لجنة لتنظيم المخططات العقارية

ريف دمشق-سانا

شكلت محافظة ريف دمشق لجنة لتنظيم المخططات العقارية والطبوغرافية والتنظيمية، وذلك بهدف الإسراع في إحداث مخططات رقمية صحيحة.

وتم خلال اجتماع عقده اليوم محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى مع عدد من المديرين المعنيين مناقشة آلية عمل المخططات الرقمية والورقية، وما أنجز بهذا الخصوص حتى الآن.

ودعا أبو سعدى إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال رقمنة المخططات الورقية باستخدام تقنية (جي اي اس) للاستثمار الأمثل للمخططات، واختصار الوقت في إنجاز المعاملات، الأمر الذي يساعد في الحصول على المعلومات اللازمة والدقيقة بسرعة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس المحافظة الدكتور ابراهيم جمعة، وأمين عام المحافظة أحمد العبد الله، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

سفيرة اسماعيل

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