بيروت اللبناني يفوز على أهلي حلب في بطولة غرب أسيا لكرة السلة

حلب-سانا

فاز فريق بيروت اللبناني على الاتحاد أهلي حلب بنتيجة 90-69 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الحمدانية بحلب، ضمن الجولة الثالثة من ذهاب بطولة غرب أسيا وصل الدولية بكرة السلة لفئة الرجال.

وانتهت الأرباع الثلاثة الأولى لصالح بيروت اللبناني بواقع 21-9 و22-21 و27-19 نقطة، فيما تعادل الفريقان في الربع الرابع بواقع 20-20 نقطة.

يشار إلى أن الاتحاد أهلي حلب خسر في الجولة الأولى أمام الأرثوذكسي الأردني بواقع 59-40 نقطة بحلب، وخسر في إيران أمام ذوب آهان الإيراني بواقع 75-54 نقطة.

سامر خزمة

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