ضبط محطة محروقات ومنشأة صناعية في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص محطة محروقات مخالفة في قرية الطيبة بريف حمص.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أن المخالفة هي عبارة عن نقص بالكيل للبنزين حيث تم تغريمها بـ 6 ملايين ليرة سورية.

وأضاف اليوسف: إنه تم ضبط منشأة في المدينة الصناعية بحسياء بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة لمادة بسكويت، وضبط مستودع منظفات في قرية مسكنة بمخالفة عدم إبراز فاتورة شراء لمواد تنظيف.

كما شملت الضبوط بحسب اليوسف ضبط مركز لبيع البيض بالجملة في حي القصور بمدينة حمص بمخالفات البيع بسعر زائد وعدم إعطاء فاتورة مبيع بها، وضبط مول في حي الحمرا بمخالفة حيازة وعرض للبيع أجزاء فروج غير صالح للاستهلاك البشري.

صبا خيربك

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