السورية للاتصالات.. توافر بوابات انترنت بعدد من المراكز الهاتفية بدرعا

دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات عن توافر بوابات انترنت تراسل (ADSL) في عدد من المراكز الهاتفية بمحافظة درعا.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن البوابات متوافرة في مراكز (درعا الأول وطفس والجيزة)، داعية الراغبين بالحصول على بوابات إلى مراجعة أحد المراكز الهاتفية المذكورة لاستكمال عملية التخصيص بالخدمة.

وبينت السورية للاتصالات أن أولوية التخديم ستكون لطلبات الانتظار وفقاً للأقدمية، وأنه سيتم تأمين البوابات تدريجياً في باقي المراكز الهاتفية.

نور يوسف

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