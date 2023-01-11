ضمن حملة (لا تحليها زيادة)… فعالية صحية توعوية حول مخاطر السكر الأبيض بطرطوس

طرطوس-سانا

ضمن فعاليات حملة التوعية الصحية (لا تحليها زيادة)، التي أطلقتها وزارة الصحة للتوعية بمضار السكر الأبيض على الصحة العامة، أقام اليوم مركز الحسين التدريبي بالتعاون مع الفرقة الحزبية في حي الغمقة بمدينة طرطوس فعالية صحية توعوية.

وتضمنت الفعالية محاضرة تثقيفية توعوية ألقتها الدكتورة ريما إسماعيل اختصاصية الغدد الصم ورئيسة العيادات السكرية بمحافظة طرطوس حول مضار السكر الأبيض على الصحة والوقاية والعلاج من مرض السكري، إضافة الى توزيع أدوية خاصة بمرض السكري للمرضى الحاضرين وإجراء فحص فوري مجاني للسكر.

وأشارت الدكتورة اسماعيل إلى أن هدف المحاضرة توفير المعلومات المفيدة والحديثة التي من شأنها مساعدة الناس على فهم حقيقة مرض السكري، والتعريف بأضرار السكر الأبيض، وفوائد الإقلاع عنه مع ارشادات لتوجيه المرضى الموجودين لاكتساب الخبرات اللازمة للتأقلم مع المرض والالتزام بالعلاج، إضافة إلى التوعية بضرورة اتباع نمط حياة سليم.

بدورها نوهت الدكتورة مريم ستيتة من دائرة برامج الصحة العامة في المحافظة بأهمية المحاضرة لنشر الوعي والثقافة الصحية في المجتمع الأهلي، وإيصال المعلومات الى الفئة المستهدفة من سكان الحي حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة مع الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة من قبل الموجودين.

السيدة رانيا حمادي التي انتظرت دورها لتحليل السكر عبرت عن أهمية المحاضرة والمعلومات الصحيحة التي حصلت عليها حول المرض، وتصحيح الأفكار الخاطئة.

وعبر عدد من الحضور عن أهمية إقامة حملات توعية للأمراض لفهم واقعها بشكل أفضل والوقاية من أخطارها، مؤكدين ضرورة الفحص الدوري للسكر.

وكانت وزارة الصحة أطلقت في الـ 16 من شهر تشرين الثاني الماضي حملة توعية صحية بعنوان (لا تحليها زيادة) تشمل إقامة فعاليات مجتمعية ومحاضرات تثقيفية وتوزيع نشرات إرشادية حول مضار السكر الأبيض على الصحة العامة، وضرورة اتباع نمط حياة صحية للوقاية من الأمراض.

راما ضوا

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