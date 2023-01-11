احتمال تعرضها لهجوم سيبراني… حركة الطيران الأميركية معطلة بالكامل

واشنطن-سانا

أرجأت السلطات الأميركية اليوم جميع رحلات الطيران بسبب خلل تقني في نظام الملاحة الجوية، فيما يبدو أنه هجوم سيبراني أدى إلى توقف الحواسيب الخاصة بعمليات الإقلاع.

ونقلت رويترز عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها: إنها تعمل على استعادة نظام ينبه الطيارين إلى المخاطر والتغييرات في مرافق وإجراءات المطار التي توقفت عن معالجة المعلومات المحدثة.

وأشارت الإدارة إلى أنها أمرت شركات الطيران بإيقاف جميع الرحلات الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للسماح لها بالتحقق من سلامة معلومات الطيران والسلامة.

وأظهر موقع شركة “فلايت أوير” التقنية الأميركية التي توفر بيانات تتبع الرحلات الجوية أن أكثر من 760 رحلة جوية متوجهة أو مغادرة من الولايات المتحدة تأخرت، كما تم إلغاء 91 رحلة أخرى.

من جهته قال مسؤول في القيادة السيبرانية الأميركية لقناة سكاي نيوز عربية: إنه لو ثبت أن العطل في نظام الطيران “هجوم سيبراني”، فإنه سيعد “عملا حربياً”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “لا نستبق التحقيق، إنما لو كان الفعل قرصنة فإنه يعد عملاً حربياً”.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني “في هذه المرحلة” فيما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأميركية إلى تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة اليوم.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في تغريدة لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن بايدن طلب من وزارة النقل إجراء تحقيق كامل في الأسباب.

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