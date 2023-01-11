عودة التيار الكهربائي إلى عدد من أحياء مدينة دير الزور

دير الزور-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء دير الزور التيار الكهربائي إلى أحياء العرفي والموظفين وهرابش، بعد أن تم إصلاح العطل الطارئ الذي حصل مساء أمس على خطوط الشبكة الكهربائية.

وذكر مدير الشركة العامة للكهرباء بدير الزور المهندس خالد لطفي في تصريح لمراسل سانا، أن ورشات الصيانة في الشركة تمكنت من إصلاح العطل الذي تعرضت له خطوط التوتر المتوسط القادم من محطة التيم إلى أحياء المدينة في المنطقة الواقعة بين المقابر ومنطقة التيم، وأعادت التغذية الكهربائية إلى أحياء العرفي والموظفين وهرابش.

وبين لطفي أن الشركة ستعوض الأهالي القاطنين في هذه الأحياء عن ساعات التغذية التي حرموا منها نتيجة هذا العطل وفق الإمكانية المتاحة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency