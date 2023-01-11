ارتفاع سعر غرام الذهب 12 ألف ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 12 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجلته يوم أمس، وذلك لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1885 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 330 ألف ليرة، وسعر شراء 329500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 282857 ليرة، و 282357 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 12 مليوناً، و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار21 بـ 2مليون و825 ألف ليرة.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 ارتفع محلياً 6 آلاف ليرة يوم أمس، ليسجل سعر مبيع 318 ألف ليرة، وسعر شراء 317500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار18 سعر مبيع 272571 ليرة، و 272071 ليرة سعر شراء، كما حددت الجمعية سعر مبيع الأونصة أمس عيار 995 بـ 11 مليوناً، و800 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 2 مليون و 700 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة القانونية.

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