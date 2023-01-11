علماء روس يصنعون طائرة دون طيار للتحليق في أجواء كوكب الزهرة

موسكو-سانا

توصل فريق من العلماء الروس إلى تطوير طائرة دون طيار للتحليق في أجواء كوكب الزهرة.

ونقلت سبوتنيك عن معهد موسكو للطيران قوله في بيان: إن فريقاً من علمائه صمم هذه الطائرة بشكل بيضوي للبدن لأن له قيمة دنيا من السحب الديناميكي الهوائي عند التحرك عبر تدفق الهواء، كما وضعوا لها أربع مراوح، وأربعة محركات، وأربعة أرجل داعمة، وسيتم تشغيلها عبر بطاريات ليثيوم أيون.

ولزيادة العمر الافتراضي للطائرة في جو كوكب الزهرة شديد الحرارة الذي تصل فيه إلى أكثر من 400 درجة مئوية تم وضع طبقة من الهلام الهوائي في الهيكل تحت الجسم.

وتخطط روسيا لإرسال محطة فينيرا دي في عام 2029 والتي ستواصل البحث الذي أجرته المحطات السوفييتية والأمريكية من الستينيات إلى التسعينيات حول كوكب الزهرة على مستوى تكنولوجي جديد، حيث سيحاول العلماء شرح طبيعة تأثير الاحتباس الحراري ودراسة كيفية تفاعل الزهرة مع الرياح الشمسية ولماذا لا يوجد مجال مغناطيسي خاص بالكوكب.

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