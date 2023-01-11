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مبيع 5550 طناً من بذار القمح بدرعا

2023-01-11

درعا-سانا

بلغت مبيعات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي وحتى تاريخه 5550 طناً من بذار القمح للفلاحين، بشكل إفرادي و للجمعيات الفلاحية بشكل جماعي.

مدير الفرع المهندس سامر الزامل ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عمليات البيع مستمرة وفق وثيقة التنظيم الزراعي و حسب الأسعار المحددة، مبيناً أن لدى الفرع رصيداً معقماً ومغربلاً يبلغ 670 طناً، ومن القمح الخام 13 ألف طن، ومؤكداً أن البذار المباعة ضمن مؤسسة إكثار البذار وفروعها بالمحافظات تتمتع بالمواصفات المطلوبة و الموثوقية و الإنتاجية العالية ضمن وحدة المساحة.

وباع فرع درعا لإكثار البذار في الموسم الحالي نحو 314 طناً من بذار الشعير.

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