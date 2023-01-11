فرنسا: إصابة عدد من الأشخاص في عملية طعن بالعاصمة باريس

باريس-سانا

أفادت مصادر في الشرطة الفرنسية اليوم بإصابة عدد من الأشخاص في عملية طعن بمحطة قطار غارد دي نورد في العاصمة باريس.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر قولها: إن “شخصاً يحمل سكيناً هاجم عدداً من الأشخاص في محطة غارد دي نورد المزدحمة في باريس، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح”، مؤكدة أن “الشرطة ألقت القبض على المهاجم بعد أن أطلق عناصرها النار عليه، ما أدى إلى إصابته”.

ولم تذكر المصادر أي معلومات حول دوافع المهاجم أو هويته.

يذكر أن المحطة تشكل نقطة رئيسية للقطارات المتجهة إلى لندن وشمال أوروبا.

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