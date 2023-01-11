معاينات وأدوية مجانية تقدمها العيادة المتنقلة للهلال الأحمر في عدة قرى بدرعا

درعا-سانا

تقدم العيادة المتنقلة التابعة لفرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا المعاينات الطبية والأدوية المجانية للمحتاجين في ريف درعا.

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور أحمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا أن العيادة بدأت بتقديم خدماتها للمواطنين مع انطلاقة العام الجديد، وتستهدف قرى وبلدات عتمان وداعل وابطع والطيبة وخربة غزالة وصيدا، بمعدل زيارة واحدة أسبوعيا لكل قرية أو بلدة، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف: إن عمل كادر العيادة يندرج ضمن إطار تخفيف معاناة تنقل الأهالي للحصول على الرعاية الطبية، مبيناً أن المسافات الطويلة والأعباء المادية تشكل عائقا أمام حصول المرضى على الرعاية الطبية اللازمة والأدوية التي يحتاجونها، ولذا تسعى العيادة المتنقلة إلى تخفيف أعباء ذلك.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات العيادة المتنقلة خلال عام 2022 بلغ 5659 شخصاً، ما بين رجال ونساء وأطفال يقطنون ضمن 15 منطقة في ريف درعا.

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