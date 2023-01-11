زراعة 16342 هكتاراً من الخضراوات الشتوية للموسم الحالي

دمشق-سانا

تحظى زراعة الخضراوات الشتوية بأهمية كبيرة في الخارطة الزراعية المحلية، كونها تؤمن متطلبات السوق المحلي بقطاعيه الاستهلاكي والصناعي، كما يمكن تصدير الفائض منها للسوق الخارجي.

وبينت المهندسة رشا سكر رئيس دائرة الخضراوات في مديرية الإنتاج النباتي بوزارة الزراعة لمراسل سانا أن المساحات المزروعة بالخضار الشتوية لهذا الموسم بلغت 16342هكتاراً، توزعت على الحسكة بمساحة 4334 هكتاراً وحلب 2718 هكتاراً، فحمص 1623 هكتاراً ،ثم طرطوس 1555 هكتاراً فدرعا بـ 1540 هكتاراً وريف دمشق بـ 1387 هكتاراً وحماة 1018 هكتاراً، بينما توزعت المساحات المزروعة المتبقية في باقي المحافظات بمساحات أقل، مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 47 بالمئة من المخطط، ولاتزال عملية الزراعة مستمرة.

وقالت سكر: توضع الخطة الزراعية السنوية وتنظم الدورات الزراعية بما يراعي ضمان تكامل الإنتاج النباتي في مختلف المناطق وتأمين المنتجات الزراعية على مدار السنة بالاعتماد على الأمطار بشكل رئيسي، إضافة لريات داعمة، وتشمل خارطة المحاصيل الثوم والبصل والفول والجزر والخضار الورقية كالسبانخ والملفوف الخس والبقدونس والخضار الجذرية كاللفت والفجل والجزر، لافتة إلى أنه تتم زراعة الأصناف المحسنة محلية والمستوردة من الخضار الشتوية لتتناسب مع الظروف البيئية وطبيعة الأراضي والآفات المرضية، وبما يضمن إنتاجية عالية.

بدورهم تحدث عدد من المزارعين ومنهم يوسف الحامد وسهيل الأحمد عن وجود صعوبات تعترض تنفيذ خطة زراعة الخضار كارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج كالبذار ونقص المحروقات وارتفاع أسعارها وزيادة أجور النقل والشحن وتكاليف التوضيب وصعوبة تأمين الأسمدة والمبيدات وارتفاع أسعارها، مطالبين بتقديم الدعم لزراعة الخضراوات وخاصة الأسمدة والمبيدات.

من جهتها قالت المدرسة في كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق ديما الذيب في تصريح مماثل: إن الخضراوات محاصيل عشبية تختلف في طبيعة نموها وتحتاج إلى عناية خاصة ابتداء من زراعتها إلى حصادها وتسويقها، وتزرع محاصيل الخضراوات إما لغرض الحصول على مجموعها الخضري أو الثمري أو الجذر، إضافة لأهميتها الغذائية كمصدر مهم للمعادن والفيتامينات، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الأصناف المتحملة لإجهادات التربة والظروف المناخية القاسية والتي تعطي إنتاجية أكبر، وبما يسهم في دعم الإنتاج المحلي، وتأمين حاجة الاستهلاك اليومي وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.

أمجد الصباغ

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