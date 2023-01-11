مصرع 14 شخصاً وإجلاء آلاف جراء العواصف في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

نيويورك-سانا

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن عدد ضحايا العواصف التي ضربت الولاية مؤخراً ارتفع إلى 14 شخصاً وبدأت عمليات إجلاء آلاف السكان هرباً من تداعيات الأمطار الغزيرة والفيضانات الواسعة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولي الولاية قولهم اليوم: إن ضحايا سلسلة العواصف التي ضربت الولاية ارتفع من 12 إلى 14 شخصاً، وتم إصدار أوامر بإجلاء نحو 32 ألف شخص يعيشون في مقاطعة سانتا كروز قرب الأنهار والجداول التي غمرتها الأمطار، إضافة إلى إجلاء 10 آلاف آخرين في مقاطعة سانتا باربرا للأسباب ذاتها، وبقي عشرات آلاف الأشخاص دون كهرباء وأغلقت بعض المدارس أبوابها.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بيان استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع واستمرار حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مضيفة أنه وفقاً لخبراء الأرصاد من المحتمل أن تهب عاصفة أخرى على الولاية في غضون الأيام القليلة القادمة.

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