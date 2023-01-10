SCS-NET
الشريط الإخباري

113 خرقاً جديداً لمرتزقة النظام السعودي في الحديدة اليمنية

2023-01-10

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 113 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في محافظة الحديدة قوله اليوم إن من بين خروقات العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق 3 طائرات تجسسية على حيس إضافة إلى 32 خرقاً بقصف مدفعي و77 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز، إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة يمني بقصف مدفعي لقوى العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا أصيب مواطن يمني، جراء قصف مدفعي لقوى العدوان السعودي اليوم على محافظة صعدة، شمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved