أسعار النفط تسجل ارتفاعاً

لندن-سانا

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم آذار ارتفعت 27 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 79.92 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي35 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 74.98 دولاراً للبرميل.

ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر يوم الخميس القادم ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلاً من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.

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