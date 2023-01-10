القبض على شخص أنشأ شركة وهمية لتسفير المواطنين خارج القطر

ريف دمشق-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمبالغ مالية كبيرة، لتسفيرهم خارج القطر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه بعد تقصي المعلومات التي وردت إلى الفرع، تم إلقاء القبض على المذكور في محلة جرمانا، ويدعى (عمر. أ)، ولديه مكتب في المنطقة المذكورة، وهو عبارة عن شركة وهمية لتسفير المواطنين إلى دول مجاورة وأوروبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم العثور في المكتب على أكثر من 20 جواز سفر لمواطنين من مختلف المحافظات، وعلى سندات أمانة، وعقود عمل مزورة، وتأشيرات سفر مزورة، وسجلات تؤكد تعامله بغير الليرة السورية، ومبلغ مالي، ودفاتر مسجل عليها أسماء مئات المواطنين الذين قبض منهم أموالاً بغير الليرة السورية، لافتة إلى أنه وبتدقيق وضعه تبين أنه يوجد بحقه عدة إذاعات بحث، منها خطف مواطنين عن طريق استدراج سائقي سيارات وسرقة سياراتهم، وابتزاز ذويهم.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق الأولي اعترف المجرم بإنشائه شركة وهمية لتسفير المواطنين، حيث يقوم بطلب جوازات السفر منهم ومبالغ مالية، وتبصيمهم على سندات أمانة، ويعطيهم تأشيرات مزورة، كما اعترف بتعامله بغير الليرة السورية والنصب والاحتيال على مئات المواطنين، وأنه هرب من محافظة السويداء إلى ريف دمشق بعد كشف أمره هناك، واستمر بالنصب والاحتيال على المواطنين حتى تم إلقاء القبض عليه، وأنه يوجد شخص يعمل معه بذلك ويدعى (أسامة. ح)، والذي تم إلقاء القبض عليه أيضاً.

ولفتت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة معهما، وسيتم تقديمهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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