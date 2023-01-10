طقس الأربعاء… الحرارة إلى ارتفاع وصقيع في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل وحول معدلاتها في المنطقة الشرقية والبادية، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويكون الجو بارداً ليلاً، ويحذر من حدوث الصقيع في المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في معظم المناطق الداخلية، والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 12 / 5 المنطقة الجنوبية 12 / 3 المرتفعات الجبلية 5 / ناقص 3 المنطقة الوسطى 9 / 2 المنطقة الساحلية 17 / 8 المنطقة الشمالية 11 / ناقص 2 منطقة الجزيرة 12 / ناقص 1 المنطقة الشرقية 10 / 1 منطقة البادية 9/ 1.

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