ضبط مخالفات تموينية في حمص

حمص_سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم عدة مخابز تموينية، ومحطة محروقات، ومنشأة مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص المهندس رامي اليوسف أن المخابز التي تم ضبطها هي في عكرمة وبلدة المشرفة، بمخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيىء الصنع، وفي قرية حاصور بمخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني بوزن ناقص، وبلغت القيمة الإجمالية للتغريم 711500 ليرة سورية.

وأوضح اليوسف أنه تم أيضاً ضبط محطة محروقات في منطقة الرستن، بمخالفة نزع الأختام الرصاصية الرسمية لمضخة البنزين، وضبط منشأة في المدينة الصناعية بحسياء، بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة لمادة أنابيب بلاستيكية، وتم تغريمها بمبلغ 4 ملايين ليرة سورية.

وشملت الضبوط وفق اليوسف، ضبط سيارة توزيع لمادة الرز بمخالفة عدم مسك دفتر فواتير لمادة رز مغلف، وتم حجز كمية إجمالية 300 كغ، وضبط مستودع لمادة القهوة في منطقة تل الشور، بمخالفات عدم إبراز فاتورة شراء لمادة القهوة، وممارسة نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص اللازم، بالإضافة إلى ضبط محلات جملة لمواد غذائية وغير غذائية في أحياء القصور وكرمي الشامي والدبلان، بمخالفات البيع بسعر زائد وإعطاء فاتورة غير نظامية.

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