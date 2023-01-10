للمرة الأخيرة… التعليم العالي تمدد مواعيد التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مواعيد التسجيل للطلاب المستجدين المقبولين في الجامعات للعام الدراسي 2022-2023، والطلاب القدامى، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 31-1-2023 وللمرة الأخيرة.

وكانت الوزارة مددت بالتزامن مع عطلة الأعياد الماضية مواعيد التسجيل للطلاب القدامى والمستجدين المقبولين للعام الدراسي 2022-2023، ومواعيد تغيير القيد والتحويل المماثل في الكليات التطبيقية وغير التطبيقية في الجامعات الحكومية، لغاية يوم الثلاثاء 10-1-2023.

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